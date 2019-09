Temptation Island VIP, un fidanzato è scappato dal villaggio: si è creato il panico sulla spiaggia.

Sta per tornare in tv la seconda edizione di Temptation Island VIP: l’attesa cresce sempre di più e dal villaggio delle tentazioni iniziano ad arrivare le prime anticipazioni. Le sei coppie stanno mettendo a dura prova il loro amore e la loro gelosia: c’è un fidanzato che l’ha combinata grossa. Il video mostra che ha provato a scappare per raggiungere la sua fidanzata nel villaggio a fianco. Ecco di chi si tratta.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island VIP, uno dei fidanzati scappa dal villaggio: panico sulla spiaggia

Uno spoiler su Temptation Island VIP sta facendo negli ultimi minuti il giro del web. Ciro Petrone, uno dei fidanzati, è scappato dal suo villaggio per provare a raggiungere la sua fidanzata Federica. Nel giro di qualche secondo si è creato il panico sulla spiaggia dato che il giovane ha iniziato a correre così forte che gli addetti ai lavori del programma non sono riusciti subito a prenderlo.

Non conosciamo il motivo per il quale l’attore ha avuto questo scatto d’ira così forte al punto da compiere un gesto del genere: si tratta di una forte mancanza o gelosia? I due sono insieme da 7 ed hanno una relazione stabile: lui è sempre stato molto innamorato della sua donna e spesso si è mostrato “orgoglioso” di averla accanto. Restiamo in attesa di scoprire perchè Ciro ha provato a raggiungerla prima del tempo.