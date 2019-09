Francesca De André, nuovo uomo ‘focoso’ per lei: Gennaro Lillio è solo un ricordo; ecco chi è l’uomo che corteggia l’ex gieffina.

È stata la protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nel bene o nel male, si è parlato solo di lei. E della sua storia turbolenta con il napoletano Gennaro Lillio. Una storia che non è finita bene. Ma oggi, per Francesca De Andrè, potrebbero esserci nuove ‘bollenti’ novità. Nonostante le voci di un riavvicinamento all’ex fidanzato Giorgio, dopo la rottura con Gennaro, per la De André sembra essersi aperto invece un nuovo capitolo. Un nuovo corteggiatore per lei, secondo Oggi e Dagospia. Scopriamo di più.

Potrebbe interessarti anche:

Francesca De André, nuovo uomo ‘focoso e benestante’ per lei

Francesca De André e Gennaro Lillio non sono più una coppia. Il loro tormentato tira e molla è finito nel peggiore dei modi. Ma chi pensava che la nipote di Faber tornasse tra le braccia di Giorgio Tambellini, deve ricredersi. Secondo le ultime indiscrezioni di Oggi e Dagospia, nella vita di Francesca sarebbe subentrato un nuovo spasimante. Di lui non sappiamo molto, se non che è ‘piuttosto benestante e molto focoso’. Una descrizione che fa ben sperare. Ma l’identità del nuovo corteggiatore di Francesca non è stata ancora svelata. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi sulla vicenda. Secondo voi Francesca avrà già voltato pagina? O potrebbe esserci il tanto atteso dai fan ritorno di fiamma con Gennaro?