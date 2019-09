Ilary Blasi, che disastro: è successo in serata, le immagini della casa della conduttrice, pubblicate su Instagram nelle stories.

Bella, simpatica, ironica, Ilary Blasi è senza dubbio una delle conduttrici più amate del nostro piccolo schermo. Che presto tornerà in tv al fianco di Alvin nella conduzione di Eurogames. Ma nell’attesa di rivederla all’opera, Ilary si tiene in contatto coi fan attraverso i social. In particolare su Instagram, il social preferito dai vip. Ma qualche ora fa Lady Totti non ha condiviso immagini particolarmente piacevoli. Sulla sua casa si è abbattuta una vera e propria tempesta: pioggia e vento. E nel giardino della Blasi regna il caos. Diamo uno sguardo alle immagini postate dalla conduttrice.

Ilary Blasi, che disastro: sulla sua casa un terribile temporale

Una bufera di pioggia e forte vento. È quello che si vede nelle ultime stories pubblicate dalla bellissima Ilary Blasi sul suo Instagram. La conduttrice inquadra il suo giardino, sul quale si è abbattuta una vera e propria tempesta. Nei video si sente forte il rumore del vento e dell’acqua scrosciante. E il maltempo sembra aver colpito anche un gioco dei piccolo di casa Totti: il tappeto elastico è stato ‘smontato’. Date un’occhiata alle immagini:

E nell’audio delle stories, si sente proprio uno dei figli di Ilary lamentarsi per il ‘disastro’: “Li avevo appena montati!”. Insomma, non proprio una piacevole serata quella di Ilary, ieri sera, che ha deciso di riprendere quanto stava accadendo e condividerlo coi suoi fedeli followers. Ma, per fortuna, come si vede nell’ultima story postata dalla conduttrice poco fa, questa mattina sembra essere tornato il sereno su casa Totti.