Ivana Mrazova fa preoccupare i fan: “Devo essere operata, intervento inevitabile”. Ecco l’annuncio della fidanzata di Luca Onestini.

Bella come il sole, è bastato poco a Ivana Mrazova per rubare il cuore di Luca Onestini. Entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip nel 2017, la modella e l’ex tronista si sono perdutamente innamorati nella Casa. E, da lì, non si sono più separati. I fan li adorano, e sui social non smettono di seguirli ed apprezzarli. Ma, poche ore fa, la dolcissima Ivana ha fatto preoccupare i suoi followers. Attraverso alcune Instagram Stories, la modella ha rivelato il motivo della sua prolungata permanenza in Repubblica Ceca. C’entra un’operazione alla quale la Mrazova deve essere sottoposta. Non pericolosa, ma inevitabile. Scopriamo di più.

Ivana Mrazova su Instagram: l’annucio dell’operazione

Ivana ha trovato giusto essere sincera con i suoi fedeli followers. E così qualche ora fa ha svelato il perché non è ancora rientrata dalla Repubblica Ceca. “Venerdì dovrò essere operata, nulla di pericoloso, ma è un intervento inevitabile”. Ivana tranquillizza i suoi fan spiegando che non si tratta di nulla di grave, ma alcuni esami della modella non sono andati bene. E l’intervento è inevitabile. La fidanzata di Onestini spiega che si tratterrà ancora un po’ nel suo Paese d’origine, visto che avrà bisogno di alcuni giorni di riposo anche dopo l’intervento. Un annuncio che inevitabilmente ha fatto preoccupare i fan. Nonostante Ivana abbia spiegato che non si tratta di nulla di pericoloso: “È una cosa abbastanza semplice, ma necessaria”. Non ci resta che fare un grandissimo in bocca al lupo alla bellissima Ivana.