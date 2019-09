Klaudia Poznanska, il mini bikini che fa girare la testa: foto esplosive

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, Klaudia Poznanska fa girare la testa ai fan con un bikini da urlo.

Klaudia Poznanska è stata la corteggiatrice di Andrea Zelletta e, sebbene non sia stata la sua scelta, pare che la bella romana non si sia persa d’animo. Tra un’estate ricca di relax e sponsor pubblicitari che l’hanno voluta e scelta come testimonial dei loro prodotti, da poco è arrivata anche la notizia che Klaudia potrebbe avere un flirt con Javier Martinez. Javi, ex tentatore di Temptation Island che aveva un po’ fatto perdere la testa a Ilaria Teolis l’ex fidanzata di Massimo, sarebbe entrato in intimità con Klaudia e sulle loro bacheche si sprecano cuori.

Instagram Klaudia Poznanska: le foto in bikini sono bollenti

Klaudia e Javier sono quindi una coppia? Non si sa, si tratta di rumors legati a ciò che i fan vedono sui social, ma, se è per questo, Klaudia si prodigata in cuori e storie anche con l’ex fidanzato di Giulia Cavaglia, Manuel Galiano. Anche lui ex tronista di Uomini e Donne come Klaudia, avrebbe fatto qualche serata proprio con la bionda romana e tra i due sembrerebbe esserci molta confidenza. Al di là di questo, ciò che lascia i fan senza parole è il fisico mozzafiato della Poznanska che su Instagram si è scattata alcune foto in bikini per una sponsorizzata veramente da capogiro. L’ex corteggiatrice di Zelletta si mostra così con un fisico perfettamente scolpito e un bikini piccolissimo soprattutto nella parte degli slip. Super sgambato, lo stacco di coscia fa svenire anche i più resistenti. La bellezza di Klaudia è esplosiva e i fan sul popolare social network, Instagram, non hanno fatto a meno di notarlo: “Le invidiose diranno Photoshop, invece sei spettacolare”; “Natalia può farsi da parte sei bellissima alla massima potenza”; “Sei esageratamente bella…ma il tuo forte sono i tuoi occhi”. Tra i like, tra gli altri, spunta anche quello di Alessio Campoli, l’ex fidanzato di Angela Nasti. Che dire, Klaudia ha fatto il botto!