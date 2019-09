Laura Chiatti, scambio di messaggi dolci col suo ex fidanzato: ritorno di fiamma? Come la prenderà suo marito Marco Bocci?

Di bellezze, sul red carpet di Venezia, ne sono passate tante negli ultimi giorni. Ma Laura Chiatti è una di quelle che ha incantato tutti. Ma proprio tutti, anche il suo ex fidanzato. Sì, perché tra i tanti commenti sotto le foto della bellissima attrice, è apparso anche quello di una sua ex fiamma. Che è tutt’altro che sconosciuto. Si tratta di Francesco Arca, ex tronista di Uomini e Donne, oggi attore. Tra i due c’è stato un vero e proprio scambio di parole dolci sui social. Tanto da far pensare a un ritorno di fiamma. Diamo un’occhiata al botta e risposta.

Potrebbe interessarti anche:

Laura Chiatti, i commenti dolci col suo ex Francesco Arca preoccupano i fan

Laura Chiatti e Francesco Arca sono stati una coppia fino al 2010. Quando, dopo due anni e mezzo di amore, la loro storia si è interrotta. Ma, a quanto pare, non il loro legame. Laura Chiatti ha postato alcune foto della sua partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia: l’attrice è davvero incantevole. A tal punto che anche il suo ex ha voluto complimentarsi pubblicamente. Guardate un po’:

Ebbene si, Francesco Arca ha fatto alla Chiatti il miglior complimento che si possa fare a una donna. L’ha definita la più bella. E sembra proprio che l’attrice abbia apprezzato, ringraziandolo con l’appellativo ‘amore’. Lo strano scambio di dolcezze, come potete vedere, ha allarmato i fan. C’è chi parla di ritorno di fiamma, chi si chiede come faccia la fidanzata di Arca a non essere gelosa. La verità è questa: Francesco e Laura sono oggi degli ottimi amici. E i loro rispettivi partner ne sono più che contenti. Laura e il suo Marco Bocci sono spesso in compagnia di Francesco Arca e la sua nuova compagna Irene Capuano. Insomma, un bellissimo esempio di come, anche tra ex, si possa conservare un profondo legame di affetto. Complimenti all’ ex coppia!