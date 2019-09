Facebook come Instagram: il social ha avviato i test per eliminare il numero di like dai post.

Mark Zuckerberg non trova pace: un nuovo esperimento è già stato avviato e potrebbe diventare realtà. Instagram, con i nuovi aggiornamenti, ha eliminato il conteggio dei like per ogni post: i famosi “mi piace” per le foto sono stati oscurati i per provare ad eliminare competizioni ed invidie tra gli utenti. Nessuno più teme il confronto e sembra che la cosa funzioni. Facebook ci prova: ecco che tipo di test sta effettuando.

Leggi anche:

Facebook come Instagram: in corso i test per eliminare i like

Dopo Instagram, anche Facebook ha iniziato a testare l’oscuramento del numero di like su ciò che si pubblica. All’autore del post sarà comunque possibile vedere chi e quante persone hanno messo “mi piace” al suo scatto, al suo post o video. Prova ad essere un chiaro esperimento che gioca con la mente degli esseri umani: l’oscuramento del numero di like non permette la concorrenza, l’invidia rispetto ad altri e soprattutto non permette a qualcuno di omettere qualcosa solo per mancanza di “approvazioni”.

Tech Crunch, un sito di tecnologia, ha chiesto al social network di provare a fare un test per valutare il nuovo ipotetico aggiornamento e Facebook ha detto sì. La ricercatrice Jane Manchun Wong ha analizzato il codice dell’app ed ha individuato un prototipo dove il conteggio like è oscurato. Gli esiti dei test non sono ancora stati resi noti ma i motivi per i quali dovrebbero essere approvati risultano abbastanza validi.