Chiara Nasti ha fatto scatenare Instagram: il web è in rivolta contro l’influencer. Ecco cosa sta accadendo.

Finisce ancora al centro del gossip: l’influencer Chiara Nasti ha fatto scatenare il web. Già poco tempo fa fece discutere tutti per aver dichiarato di non bere acqua da anni, solo coca cola. Essendo seguita anche da giovani ragazzine, molte donne l’hanno accusata di non essere un buon esempio. A far scatenare il web questa volta è uno scatto pubblicato in cui indossa un completo di marca: ecco cosa sta accadendo.

Leggi anche:

Chiara Nasti fa scatenare Instagram: il web è in rivolta

Finisce nuovamente al centro delle polemiche Chiara Nasti, la sorella dell’ex tronista Angela. Più volte è stata accusata di essere troppo magra: a far indignare il web però è stata una descrizione in cui fornisce dettagli su un suo outfit. In uno scatto pubblicato pochi giorni fa indossa un completo firmato, con minigonna ed un top: “il completo è di Gucci Baby tg 6 anni“, aggiunge. Questo retroscena ha fatto scatenare tutti dato che la taglia da lei descritta è piccola per una donna di 20 anni.

Tantissimi commenti negativi per l’influencer che non è rimasta in silenzio. Ha infatti risposto ad un utente svelando: “So benissimo di essere magra(di costituzione) ma cosa vi cambia? Se fossi stata in carne era uguale.. mi avreste dato dell’obesa , è la stessa identica cosa! Io vi invito a “vedere” le vostre vite tristissime, cosa fate nella vita? Sapete fare di meglio?”.