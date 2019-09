Natalia Paragoni senza reggiseno su Instagram: la maglia cortissima non copre tutto, inquadratura ‘hot’ nelle stories.

Il suo amore con Andrea Zelletta procede a gonfie vele. Sì perché sin dal momento della scelta di Uomini e Donne, i due non si sono separati un attimo. Ma Natalia Paragoni, qualche ora fa, ha fatto ingelosire il suo bel tronista. Il motivo? Ha deciso di indossare una maglietta decisamente corta..senza reggiseno! Il risultato è davvero ‘bollente’. Diamo un’occhiata.

Natalia Paragoni senza reggiseno: le stories di Instagram diventano bollenti

Natalia Paragoni è una delle corteggiatrici più belle mai apparse nello studio di Uomini e Donne. Un mix di eleganza e sensualità, che ha conquistato tutti, soprattutto il bel pugliese Andrea, che non se l’è fatta scappare. Ma qualche ora fa l’ex tronista ha avuto un attacco di gelosia. Colpa di una maglietta eccessivamente corta indossata da Natalia. “Ti si vedono le te***”, le dice Andrea. E la Paragoni si giustifica dicendo che non ha il reggiseno e non lo ha portato con sè. Diamo un’occhiata al look che ha fatto ingelosire il bel Zelletta:

La maglia indossata dalla bella Natalia è molto corta. Ma sapete cosa c’è dietro? Ebbene, è la stessa ex corteggiatrice a rivelarlo! Natalia ha tagliato una sua maglietta e ha deciso di indossarla: “Non puoi dire che non è figa!”. Ma Andrea non sembra essere convinto. E alle provocazioni di Natalia che lo chiama ‘gelosone’, il tronista non può fare altro che ammetterlo: “si!”. Ancora una volta Andrea e Natalia dimostrano di essere più uniti, complici e affiatati che mai. Per la gioia dei tantissimi fan che li seguono con affetto.