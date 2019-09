Simone Bonaccorsi Temptation Island: età e Instagram del più bello d’Italia, fidanzato di Chiara Esposito con cui partecipa al reality delle tentazioni

Simone Bonaccorsi è tra i protagonisti di Tempation Island Vip. Fisico perfetto e sguardo intenso, Simone è in coppia con Chiara Esposito, la professoressa de L’Eredità. I due sono una delle sei coppie partecipanti al reality delle tentazioni, pronte a mettersi alla prova e ad affrontare il viaggio nei sentimenti con la guida di Alessia Marcuzzi.

Ma andiamo a conoscere meglio Simone Bonaccorsi.

Originario della Sicilia, precisamente di Catania, Simone Bonaccorsi partecipa alla nuova edizione di Temptation Island Vip. Bellezza fuori dal comune e sguardo che lascia il segno, Simone è davvero di una bellezza mozzafiato. Ha solo 24 anni e di professione fa il modello.

Ha partecipato anche a Ciao Darwin e adesso ha deciso di mettere alla prova il suo amore nell’isola delle tentazioni più famosa di sempre.

L’apice del suo personale successo però è arrivato con il trionfo al concorso di bellezza vincendo la fascia del Più bello d’Italia. E accanto a un ragazzo così non poteva che esserci una donna altrettanto bellissima. Si tratta di Chiara Esposito. I due si sono conosciuti a una sfilata quando avevano appena 14 e 17 anni. Dopo vari alti e bassi, sono diventati una coppia ufficiale e oggi hanno deciso di mettersi alla prova con Temptation Island Vip.

Simone dice di essere innamorato follemente di Chiara e con questa esperienza spera di capire se l’amore di Chiara è ricambiato al 100%. Quattro anni fa, infatti, la bella professoressa de L’Eredità ha avuto “un momento di distrazione”. Così l’ha definito lei stessa nel video di presentazione ufficiale del programma. L’obiettivo, dunque, è capire se nonostante ostacoli e tentazioni, i due riescano ad uscire mano nella mano dal programma.

Simone Bonaccorsi è presente sui social. In particolare, sul suo profilo Instagram è possibile ammirare la sua bellezza con degli scatti che soprattutto le sue followers sembrano apprezzare particolarmente. Sarà gelosa la sua Chiara? E come affronterà le continue avances delle tentratrici del villaggio di Temptation Island? Non ci resta che attendere lunedì 9 settembre per scoprirlo.

Visualizza questo post su Instagram Swimming life 💦 #summer #holiday #shooting Un post condiviso da Simone Bonaccorsi (@simonebonaccorsireal) in data: 15 Lug 2019 alle ore 9:29 PDT