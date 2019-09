Wanda Nara piange disperata per suo marito Mauro Icardi: nella notte antecedente al suo trasferimento a Parigi, è accaduto un vero ‘dramma’.

È da poco terminato il calciomercato. E con esso, si è anche definitivamente concluso il capitolo ‘Mauro Icardi’. L’ex capitano neroazzurro, infatti, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto, fissato tra l’altro a 70 milioni di euro, al Paris Saint Germain. Si parlava di Napoli e, addirittura, di Juventus. Invece, il futuro del calciatore è all’estero. In Francia, con precisione. Eppure, soltanto a poche ore dal suo trasferimento, il Corriere dello Sport ha spiegato, nel minimo dettaglio, cos’è accaduto la notte antecedente alla clamorosa decisione. E, soprattutto, qual è stata la reazione di Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante. Stando a quanto riportato dal sito web Spazio Inter, l’argentina avrebbe pianto disperata affinché suo marito si decidesse a cambiare aria. E ad accettare la proposta del club transalpino. Insomma, un vero e proprio ‘dramma’. Ma vediamo tutto nello specifico.

Wanda Nara, pianto disperato per Icardi: il dramma in piena notte

Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport e, tra l’altro, riportato dal sito web Spazio Inter, nella notte antecedente al trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint Germain si sarebbe consumato un vero e proprio ‘dramma’. Tutto sarebbe partito quando Wanda Nara, impegnata nella conduzione della seconda puntata di Tiki Taka, avrebbe lasciato nettamente in anticipo lo studio televisivo per ultimare, una volta per tutte, la vicenda. Consapevole della riluttanza di suo marito nel terminare il suo trasferimento in un’altra squadra, date anche le pressioni dell’Inter, la bella argentina si sarebbe rivolta, in un momento di vera e propria disperazione, a Pino Letterio, ex procuratore di Icardi. Ed, infatti, stando a quanto si legge, sarebbe stato proprio lui a convincere l’ex attaccante neroazzurro ad accettare la proposta del club parigino. Facendo leva su presunte ed ipotetiche contestazioni dei tifosi interisti di cui Mauro, insieme a sua moglie, sarebbe stato protagonista nei mesi seguenti.

