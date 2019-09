Temptation Island Vip, la confessione bollente di Alessia Marcuzzi: “Vorrei essere tentata da…”. Ecco da chi vorrebbe essere corteggiata la conduttrice.

Ci siamo quasi. Manca davvero poco alla nuova edizione di Temptation Island Vip. E Alessia Marcuzzi non vede l’ora. Sarò proprio lei infatti a condurre la versione vip del reality dei sentimenti. E proprio a pochi giorni dal via, la bella Alessia si lascia andare ad alcune rivelazioni. Tra queste, la conduttrice svela, in tema di ‘tentazioni’, da chi gradirebbe essere tentata lei. E attenzione, non si tratta di suo marito! Scopriamo cosa ha svelato.

Temptation Island Vip, la confessione bollente di Alessia Marcuzzi: ecco da chi si farebbe tentare

Ebbene si, anche Alessia Marcuzzi vorrebbe avere dei tentatori personalizzati. A svelarlo è stata proprio la conduttrice, a pochi giorni dal debutto al timone di Temptation Island. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la Marcuzzi ha svelato i nomi di alcuni uomini dai quali si lascerebbe tentare molto volentieri. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Ebbene, del bellissimo attore hollywoodiano Bradley Cooper e della voce incantevole dei Coldplay, Chris Martin. Insomma, non proprio i tentatori ‘della porta accanto’ quelli desiderati dalla bella Alessia. Ma la conduttrice, con la sua solita ironia, spiega che suo marito Paolo non sarebbe geloso, ma al contrario le direbbe: “Fai bene”. E aggiunge che anche lui si lascerebbe volentieri corteggiare dalla bellissima Angelina Jolie o dalla modella Alessandra Ambrosio. Insomma, Alessia si è ampiamente ambientata nel tema della ‘tentazioni’! Non ci resta che attendere lunedì 9 settembre per scoprire i primi intrighi direttamente da Temptation Island Vip!