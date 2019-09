Avanti un Altro, clamorosa novità: ecco chi ci sarà nella nuova stagione del divertentissimo quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Anche quest’anno risate assicurate. Avanti un Altro tornerà a farci sorridere con l’inimitabile coppia Bonolis-Laurenti. In trasmissione torneranno anche tutti i personaggi più amati del fantastico ‘minimondo’. Ma a quanto pare ci sarà una clamorosa novità. A svelarla è stata la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Brugarelli, attraverso il suo profilo di Instagram. Sonia pubblica un video in cui annuncia che tutti i programmi della Sld tv stanno per tornare. Ma a commentare a sorpresa il post è stata proprio lei…Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Allora ve lo diciamo noi.

Potrebbe interessarti anche:

Avanti un Altro, clamorosa novità: ci sarà anche Follettina Creation

Un commento su Instagram ha ‘svelato’ una delle novità della nuova edizione di Avanti Un Altro. Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono prontissimi alle nuove avventure del programma più divertente del pomeriggio. Ma sapete chi ci sarà quest’anno? Una clamorosa new entry. A svelarlo è stata proprio lei, commentando un video della moglie di Bonolis. Date un’occhiata:

Ebbene si, dal suo commento e dalla risposta di Sonia Brugarelli appare tutto molto chiaro. Follettina Creation tornerà presto in tv. L’avevamo già vista in una puntata di Ciao Darwin, ma a quanto pare, la famosa youtuber sarà presenza fissa nella trasmissione di Bonolis. I vero nome della youtuber è Maria Grazia Catalano ed è originaria di Palermo. Follettina Creation è diventata un vero e proprio fenomeno social. Ma come la accoglierà Paolo Bonolis? Ci sarà da divertirsi! Non ci resta che attendere la data d’inizio ufficiale di Avanti un altro!.