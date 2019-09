Barbara D’Urso svela il retroscena di cui si è tanto parlato negli ultimi giorni: ecco il nuovo studio di Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso svela in anteprima per i suoi fan di Instagram lo studio del suo amatissimo programma televisivo, Pomeriggio Cinque. Un impegno che la vedrà partecipare senza sosta ogni giorno, esclusi il sabato e la domenica. Tuttavia, ci saranno comunque Domenica Live e Live Non è la D’Urso da tenere sott’occhio. Intanto, Barbara ci mostra come stanno venendo i lavori per l’allestimento del nuovo studio del programma in onda su Canale 5.

Barbara D’Urso svela il retroscena su Pomeriggio Cinque

Ci aspettavamo qualche anticipazione già nei giorni scorsi. Anche se aveva detto che non poteva mostrarci più di tanto, Barbara D’Urso non ha voluto più farci attendere ed ha pubblicato nelle storie alcune immagini in cui si vedono alcuni addetti ai lavori ad allestire lo studio.

Non si vede molto, ma almeno c’è una bella inquadratura che riprende tutto il nuovo studio. Barbara D’Urso ci ha mostrato tutte le sue luci, con gli operai ancora all’opera. Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, dalla prossima stagione televisiva con Pomeriggio Cinque? Di sicuro tante curiosità e tantissimi approfondimenti su fatti di gossip ma non solo: anche la cronaca, come sempre, troverà il suo spazio nei pomeriggi insieme alla D’Urso.

“Un altro figlio? Non posso”

Nelle ultime storie Instagram, Barbara D’Urso ha pubblicato alcune risposte alle domande dei suoi fan che le chiedevano di ipotetiche storie d’amore e di, magari, altri figli in arrivo. Così, non si è fatta attendere la risposta della D’Urso che ha spiegato in tutta onestà: “Non posso fare figli da sola. Amo i bambini ma hanno bisogno di tante attenzioni che adesso non potrei dargli”. Queste le dichiarazioni della conduttrice rilasciate al suo pubblico social.

