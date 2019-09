Beatrice Valli e Marco Fantini, dopo la gaffe sulla coppia a Venezia, arriva la rivelazione che tutti aspettavano: è lei a spiegare tutto.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più belle e longeve tra quelle nate a Uomini e Donne. Dopo la fatidica scelta di MArco, i due non si sono più lasciati, anzi hanno costruito insieme una bellissima famiglia, con i piccoli Bianca e Alessandro, quest’ultimo nato dall’unione tra Beatrice e Nicolas Bovi. Il loro amore è evidente a tutti, e lo confermano le foto di coppia che spesso condividono sui social. Anche al Festival di Venezia i due ragazzi hanno avuto un grande successo, anche se non sono mancate critiche per il look di Beatrice. Dopo il rientro a casa, la gaffe di un giornale sulla coppia ha dato la possibilità a Beatrice di parlare dell’argomento ‘matrimonio’.ù

Potrebbe interessarti anche:

Beatrice Valli e Marco Fantini, la rivelazione dell’ex corteggiatrice

Beatrice Valli e Marco Fantini, insieme ai piccoli Bianca e Alessandro, sono una famiglia davvero invidiabile. Giovani, belli e innamorati, hanno spesso scherzato sul discorso ‘matrimonio’, perché Bea dice ormai da tempo che è in attesa della proposta da parte del suo compagno, che però almeno per ora non si decide a chiederle la mano. Dopo il rientro da Venezia, però, Beatrice ha parlato nuovamente di questo argomento, grazia alla piccola gaffe di una testata, che ha definito Marco suo ‘marito’. La cosa ha fatto molto sorridere l’ex corteggiatrice, spingendola ‘punzecchiare’ ancora una volta il Fantini.

Poi la rivelazione che ha fatto sognare i fan: ‘Non sono ancora la moglie di MArco Fantini, ma presto lo diventerò’, ha annunciato Beatrice. Purtroppo per i fan, però, si è trattato fondamentalmente di un scherzo, perché il tono di Bea era evidentemente ironico e la didascalia sulle storie lo ha confermato. L’ex corteggiatrice ha infatti spiegato che le sue parole sono il risultato delle poche ore di sonno degli ultimi giorni. Un siparietto simpatico, insomma, ma anche una ‘frecciatina’ al compagno, affinché si sbrighi a farle la fatidica proposta.

Per rimanere aggiornato sui tuo personaggi preferiti, CLICCA QUI