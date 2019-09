Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato: l’ex velina confessa tutto durante un’intervista.

Le due ex veline di Striscia la Notizia hanno avuto una drastica rottura: dopo la partecipazione al programma su Canale 5, le due sono diventate grandi amiche ed hanno lavorato insieme ad un progetto imprenditoriale nel campo del fitness in America. Da un momento all’altro non si sono mostrate più insieme: ne’ un like, un commento o un’interazione. Cosa sarà successo? Aveva anticipato qualcosa il settimanale Chi qualche mese fa, oggi spunta un’intervista della Canalis in cui conferma tutto. Ecco le sue parole.

Durante un’intervista al settimanale Chi, Elisabetta Canalis ha rivelato con le sue parole che la vicenda con Maddalena Corvaglia è molto complicata. Per 20 anni le due donne sono state legate: da colleghe a collaboratrici, ma soprattutto grandi amiche. Qualcosa è andato storto ed i più curiosi hanno avuto la conferma.

Queste le parole della sarda: “La palestra l’abbiamo data in affitto. Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche. Sto lavorando ad un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire”. Con queste dichiarazioni arriva il primo allarme di rottura. Sulla sua ormai ex amica invece ha preferito non dire nulla. “E’ un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare“, ha concluso.

Cosa sarà successo tra le due ex veline? Una brutta lite ha mandato tutto all’aria? Restiamo in attesa di scoprire qualche dettaglio in più…