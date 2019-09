Castrocaro 2019, la gaffe di Belen Rodriguez su Alex Baroni non passa inosservata. Ecco cosa è successo durante la diretta di ieri.

È andato in onda ieri sera, su Rai Due, il Festival di Castrocaro 2019. A condurre la serata una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo. Sì, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme sul palco, dopo l’esperienza de La Notte della Taranta. Belli come il sole, i due si sono lasciati andare anche a momenti dolci e a un sensualissimo tango. Ma alle orecchie attente del web non sono sfuggiti alcuni scivoloni della bellissima argentina. In particolare, un errore riguardo la canzone Cambiare di Alex Baroni. Scopriamo di più.

Castrocaro 2019, la gaffe di Belen Rodriguez su Alex Baroni: “Cambiare” scambiata per un inedito

Bellissima nel suo abito lungo color rosso fuoco, Belen Rodriguez ha incantato anche il Festival di Castrocaro 2019. Che ha condotto al fianco del suo amato ( e ritrovato) marito Stefano De Martino. Al quale durante la trasmissione ha lasciato una dedica sul pianoforte dell’ospite Gigi D’Alessio: “Ti amo Stefano”, scrive la showgirl. Che, però, non ha convinto proprio tutti. Tra i telespettatori, c’è chi storce il naso per la conduzione di Belen. E in particolare una gaffe della Rodriguez ha attirato l’attenzione del popolo di Twitter. Belen ha definito il pezzo ‘Cambiare’ di Alex Baroni un inedito di uno dei concorrenti in gara ieri sera. I tweet sullo scivolone hanno invaso il web: “Ah quindi per Belen Cambiare di Alex Baroni è l’inedito di questo Riad. Complimentissimi eh”, scrive uno dei tanti telespettatori che amano commentare le trasmissioni tv in diretta su Twitter.