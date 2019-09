Chiara Ferragni voleva un suo autografo, lui l’ha respinta: la rivelazione dell’influencer sull’attore di cui è fan sfegatata.

Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo. Tra le italiane, la ‘blonde salad’ è decisamente la numero uno. Milioni di persone, oggi, fanno a gara per avere un autografo della bellissima moglie di Fedez. Ma se vi dicessimo che qualche anno fa è stata Chiara a sperare in un autografo del suo attore preferito? Un autografo che, però, non è mai arrivato. Siete curiosi di sapere chi è lui? Scopriamolo insieme.

Chiara Ferragni respinta quando ha chiesto l’autografo a Leonardo DiCaprio

I suoi fan farebbero carte false per avere un suo autografo. Ma nel 2013 Chiara Ferragni ha tentato di tutto per un autografo del suo attore preferito. A svelarlo è stata proprio l’influencer all’Ansa. Chi è lui? Il premio Oscar Leonardo DiCaprio, che ha conquistato la Ferragni sin dai tempi di Titanic. “Ero vicina a lui a Cannes al galà amfAR. Mi sono lanciata per avere un autografo, ma sono stata respinta”. Un aneddoto curioso, quello raccontato dalla Ferragni. Che nella sua vita è abituata a firmare milioni di autografi, ma che non è riuscita ad avere quello del suo idolo del cinema. E a proposito di cinema, Chiara si trova a Venezia in occasione della Mostra Internazionale del Cinema, dove è stato presentato il docu-film dedicato alla sua vita ‘Chiara Unposted’. Siete curiosi di vederlo?