Elisa Isoardi ha fatto una ‘particolare’ confessione al giornale DiPiù Tv: ‘Sono dimagrita grazie al mio cane Zenit’, ecco le sue parole al settimanale.

Elisa Isoardi sta per tornare in tv con La Prova del Cuoco. Dopo l’inaspettato successo della prima stagione del programma senza Antonella Clerici al timone, la conduttrice è stata riconfermata e tornerà presto a ‘cucinare’ nelle case degli italiani grazie allo show di Rai Uno. Quest’anno però sono tantissime le novità che il pubblico deve aspettarsi, a partire dalla scenografia, che è stata cambiata, fino alla struttura vera e propria del programma, che vedrà un accompagnatore ‘speciale’ accanto alla Isoardi: si tratta del suo barboncino, Zenit, che sarà protagonista di uno spazio dedicato all’alimentazione degli ‘amici animali’. E proprio Zenit è stato al centro di alcune particolari dichiarazioni della Isoardi, che ha raccontato in un’intervista di aver perso peso proprio grazie al suo cane.

Elisa Isoardi, la ‘strana’ confessione: ‘Dimagrita grazie al mio Zenit’

Elisa Isoardi è innamoratissima del suo Zenit. Dopo la rottura con il leader della Lega Matteo Salvini, la conduttrice non vuol sentire parlare di uomini, a quanto pare, ma si occupa con amore e dedizione del suo fedele amico, con lei da 5 anni. Zenit è sempre con lei nelle foto su Instagram e sarà ospite fisso anche a La Prova del Cuoco, dove ci sarà uno spazio interamente dedicato alla cura degli animali domestici, in particolare alla loro alimentazione, con ricette succulente per renderli felici senza farli star male. In una recente intervista al settimanale DiPiù Tv, la Isoardi ha raccontato di essere tornata in forma in vista della nuova stagione televisiva proprio grazie al suo cane.

Negli ultimi mesi, infatti, la conduttrice aveva messo su qualche chilo, complice anche gli ‘assaggi’ durante il suo show, ma nella pausa estiva è tornata in forma e ha perso 3 kg. Indovinate come? Facendo lunghissime passeggiate quotidiane con Zenit! Ecco perché la Isoardi ha raccontato che deve a lui la sua perdita di peso, e che insieme al suo piccolo è pronta e carica per la nuova stagione de La Prova del Cuoco.

