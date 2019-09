Francesco Totti potrebbe presto diventare il protagonista di un famoso reality: ecco dove potremmo vederlo, l’incredibile rivelazione del settimanale Chi.

Francesco Totti è stato sempre conosciuto in particolare per le sue gesta atletiche. Capitano della Roma da sempre, il suo nome è legato alla squadra della Capitale e probabilmente lo rimarrà per sempre, anche ora che tra lui e la società non ci sono più rapporti lavorativi. Quello verso cui invece Totti sembra essere proiettato è il mondo della tv. Dopo la notizia della sit-com sulla sua famiglia, l’ex calciatore sarà probabilmente protagonista anche di un famoso reality: il settimanale Chi lancia l’indiscrezione e svela dove potremmo vederlo.

Francesco Totti sta per fare il suo debutto televisivo nella sit-com Casa Totti, della quale sono state registrate le prime ‘puntate zero’, in attesa di avere l’ufficialità sulla data d’inizio e soprattutto sul canale dove sarà possibile guardarla. In pole sembra esserci Amazon Tv, che stando alle ultime indiscrezioni rivelate dal settimanale Chi, avrebbe nel frattempo fatto firmare a Totti un contratto per un noto reality. Si tratta di ‘Celebrity Hunted’, un programma già molto famoso in tutto il mondo, che segue le avventure di alcuni personaggi famosi ‘ricercati’ da una squadra di ex militari ed esperti informatici pronti ad ‘arrestarli’. Scopo del gioco è ovviamente sfuggire alla cattura utilizzando solo un kit di sopravvivenza e pochi soldi per cercare un rifugio sicuro entro due settimane.

Un’avventura tutt’altro che semplice, per la quale sono necessarie furbizia, intelligenza e lucidità nel momento della prova, insomma tutte qualità che Totti ha sempre dimostrato di possedere in campo. A quanto pare, però, ora dovrà dimostrarlo anche in questa nuova entusiasmante espereinza. Totti infatti avrebbe già firmato il contratto con la produzione del reality, come svelato nel prossimo numero del settimanale Chi e anticipato su Instagram dal giornalista Gabriele Parpiglia, sempre pronto a regalare interessantissimi scoop.

