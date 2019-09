Giulia Provvedi e il calciatore Pierluigi Gollini sono tornati insieme? Ecco la verità, ora è ufficiale: le immagini parlano chiaro.

La loro è stata una storia d’amore intensa e bellissima, ma anche molto altalenante. Parliamo di Giulia Provvedi, la gemella delle Donatella, e Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta. La coppia è stata insieme circa due anni, e ha superato anche una difficile prova mentre lei era nella casa del Grande Fratello Vip. In quel periodo infatti girava voce di alcuni tradimenti del ragazzo, ma Giulia ha deciso di credere al suo fidanzato ed è andata oltre i pettegolezzi. A giugno la rottura, che sembrava definitiva. Poi ancora gossip su un loro evenutale ritorno di fiamma, prontamente smentito dalla stessa Provvedi, che parlava di ‘idee diverse di come si vive un rapporto’. Ora, però, potrebbe esserci un cambio ulteriore di rotta: ecco cos’è successo.

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini di nuovo insieme! La dedica speciale su Instagram

Ebbene sì, ora possiamo davvero dire che è ufficiale. Giulia Provvedi è tornata insieme a Pierluigi Gollini. I due si erano lasciati lo scorso giugno per un presunto tradimento da parte di lui e la cosa sembrava ormai essersi chiusa definitivamente. Ora, però, un’improvvisa dedica d’amore sul profilo Instagram di lui ha cambiato le carte in tavola. Il giocatore, che è stato convocato nella Nazionale di Roberto Mancini, ha voluto dedicare a Giulia questo suo importante traguardo professionale, per cui è facile pensare che tra i due sia tornato il sereno.

Le parole di Gollini per Giulia sono davvero dolcissime. Il portiere dell’Atalanta ha postato una foto in cui abbraccia la sua fidanzata, ringraziandola prima per il sostegno che gli ha sempre dato e concludendo poi la dedica con una frase speciale: ‘La mia felicità in ogni tuo sorriso’. Queste parole, insieme ai commenti di alcuni colleghi di Gollini, fanno capire che i due sono tornati insieme e che Giulia è riuscita ancora una volta a superare i pettegolezzi sul fidanzato. Da parte di lei, però, per il momento, nessun commento, né conferma della notizia.

