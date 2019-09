Karina Cascella ha risposto alle domande dei fan su Instagram: ecco tutta la verità su suo padre, il racconto è straziante.

KArina Cascella è un personaggio che fa molto discutere. Bellissima e sensuale, ama provocare i suoi followers con scatti e video ‘hot’, che mettono in risalto il suo corpo mozzafiato. Ma non è tutto. Karina è anche una donna senza peli sulla lingua, dice sempre quello che pensa e lo fa senza pensare troppo alle conseguenze, per questo spesso viene criticata, ma è sempre pronta a replicare, e soprattutto mettere a tacere quelli che secondo lei superano i limiti del rispetto. Non tutti sanno, però, che Karina ha un passato molto difficile alle spalle, e ha avuto un’infanzia davvero dolorosa. Nell ultime storie Instagram ha raccontato tutto su suo padre.

Karina Cascella, la verità su suo padre: il racconto della sua infanzia è straziante

Karina Cascella ha sempre dichiarato di non aver avuto una vita semplice, ma poche volte è entrata nel dettaglio sulla sua storia, raccontandone i particolari. Di lei si è sempre saputo che non ha più i genitori da quando era giovanissima. Sua madre è morta quando lei aveva appena 18 anni e questa è stata una perdita terribile per Karina, che solo due anni prima aveva detto addio al padre. La morte della mamma, però, è stata il colpo di grazia per lei e le sue sorelle, poiché il rapporto che avevano con il padre era molto più complesso. Nel rispondere alle domande dei followers, Karina ha raccontato cosa succedeva in casa sua quando era bambina.

Le parole di Karina sono chiare e piene di dolore. Suo padre beveva e la loro infanzia è stata fortemente segnata dal suo problema con l’alcool. Di certo lei e le sue sorelle non hanno vissuto gli anni spensierati che ogni bimbo dovrebbe poter vivere almeno da piccolo. Alla domanda di un altro utente, che le chiedeva come mai non fossero fuggite dal papà, Karina ha risposto così, svelando un ulteriore retroscena da brividi.

