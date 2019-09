Wanda Nara è stata protagonista di un’intervista di Pierluigi Pardo: il conduttore di Tiki Taka è stato molto chiaro.

La vicenda tra Mauro Icardi, Wanda Nara e l’Inter è stato uno degli argomenti più discussi durante il calciomercato estivo, terminato appena due giorni fa. La moglie agente del calciatore aveva un posto fisso nella trasmissione sportiva di Pierluigi Pardo, Tiki Taka. L’argentina più volte, durante il programma, ha sparato a zero sulla società nerazzurra: dopo mesi, finalmente un accordo è stato trovato ed il giocatore è riuscito a trovare una sistemazione. Mauro Icardi giocherà nel PSG allenato da Tuchel: l’operazione che sembrava impossibile finalmente ha avuto un epilogo. Al termine della telenovela, definita tale da molti, resta da capire se i telespettatori del programma sportivo rivedranno la donna in studio. Durante le ultime puntate in molti hanno notato il cambiamento di Wanda nel programma: il conduttore Pardo ha preso una decisione ed è stato molto chiaro nel renderla pubblica. Ecco le sue parole.

Wanda Nara, colpo basso per lei: Pardo è stato chiaro

Ai microfoni di Radio 24, durante il programma Tutti Convocati, il padrone di casa di Tiki Taka, Pierluigi Pardo, ha fatto delle dichiarazioni forti contro Wanda Nara. Il conduttore crede che la querelle Icardi sia stata una cosa surreale e la strategia dell’argentina un vero fallimento.

L’ex giornalista Sky ha poi messo in discussione la presenza di Wanda nel suo programma sportivo dichiarando: “Faccio un discorso serio ed onesto: la sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter non era conciliabile con la mia deontologia professionale. Io questa cosa l’ho detta all’azienda e può essere messo agli atti”.

Pardo ha poi svelato di aver parlato con lei sul caso Icardi rivelandogli apertamente di aver perso: “Tutti sanno cosa ha fatto, magari se una squadra fosse stata disposta a prenderlo ora non lo è più. In questi ultimi dieci mesi, Wanda e Mauro hanno perso, e l’ho anche detto a lei. Wanda ha salvato il salvabile trovando una soluzione, ma andare a fare la quarta punta a Parigi non la considero una grande vittoria. Se questo è un trionfo (di Wanda, ndr), io sono magro.“.

Il conduttore sportivo ha reso pubblico il suo pensiero in radio riguardo la personalità del giocatore: “Se fosse stato un leader, un capitano riconosciuto dai compagni, sarebbe dovuto andare in spogliatoio a chiarire per il bene di tutti, per poi ammonire la moglie e suggerirle di rettificare tutto alla puntata successiva“.

