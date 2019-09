Nina Moric preoccupa i fan con le sue ultime stories: incidente durante la vacanza in Malesia, ecco cosa è successo alla bellissima top model.

Continuano le disavventure per Nina Moric. Non è proprio la sua estate, questa che sta per concludersi. Dopo il malore avuto a Zanzibar, a causa di un batterio molto pericoloso, anche in Malesia la modella croata ha dovuto affrontare delle difficoltà. E attraverso le sue Instagram Stories, l’ex moglie di Fabrizio Corona si è lasciata andare a un lungo sfogo dove racconta quanto le è successo. Scopriamo cosa ha rivelato.

Nina Moric, nuovo incidente per lei: cade in barca in Malesia

Nina Moric non ne può più. Non bastava il batterio contratto a Zanzibar, a causa del quale fu ricoverata in ospedale per un’infezione. Una nuova disavventura l’ha colpita in Malesia. Un incidente con la barca. “Ma chi è che mi sta gufando?”, chiede la top model nelle sua stories di Instagram. L’estate 2019 della Moric non è delle più fortunate: la croata racconta di essere caduta dalla barca e si chiede se qualcuno la sia gufando e se è lei ad essere imbranata. E, proprio mentre sta raccontando dell’incidente, rivela di aver appena sbattuto il viso contro una porta, mostrando anche dei lividi sul volto. Insomma, la sfortuna sembra proprio perseguitare la bellissima Nina, che si chiede: “La prossima quale sarà?”