Chi è Sevmi Fernando: età, carriera e vita privata della Miss finita al centro della critica. Un brutto episodio razzista ha travolto la finalista

Trentatré giovani da ogni parte d’Italia, una competizione che da sempre fa numeri incredibili e un’occasione per diventare la reginetta di bellezza: questo è Miss Italia, ma non solo. Si scalda la temperatura e si accendono le polemiche a Jesolo, con una pioggia di critiche e commenti razzisti che hanno letteralmente sconvolto l’ufficio stampa, l’organizzazione e la protagonista in questione. A finire nel mirino razzista è la bellissima Sevmi Tharuka Fernando, che col suo colore della pelle ha fatto già discutere parecchio. Vediamo meglio di chi si tratta.

Potrebbe interessarti anche:

Sevmi Tharuka Fernando, tutto sulla finalista di Miss Italia al centro della critica

Sevmi Tharuka Fernando tra le trentatre finaliste della prossima edizione di Miss Italia è finita nella bufera per il colore della sua pelle e quei lineamenti che non lasciano intravedere la sua italianità. Sui social è subito scattata la polemica e gli haters non hanno perso occasione per commentare la scelta di portarla in finale. Da poco ventenne, Sevmi è nata a Padova ma vive a Villanova Camposampiero. Italianissima, dunque, ma le sue origini raccontano di una provenienza decisamente lontana: i genitori di Sevmi sono originari dello Sri Lanka, anche se entrambi in Italia da molto tempo. Il papà, ormai qui da trentanni anni è stato raggiunto in un secondo momento dalla mamma e da qui non sono più andati via. Non è certo questo il primo episodio di razzismo che vede coinvolta in prima persona la bellissima modella ed estetista, che ha tenuto a precisare come ormai sia abituata ad imbattersi in simili occasioni. La sua vittoria più grande sarebbe proprio quella di abbattere i pregiudizi, motivo per cui si dice fiera di esser arrivata in finale. A difendere Sevmi è intervenuto anche un volto noto di Miss Italia, la famosa Denny Mendez, finita anche lei nel lontano 1996 sotto gli occhi della critica per lo stesso motivo. Un grosso in bocca al lupo non è tardato ad arrivare, certa che nel 2019 forse potrebbe e dovrebbe finalmente cambiare.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui