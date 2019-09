Stefano De Martino, com’era prima del successo e come si è trasformato negli anni: ecco le foto che mostrano il suo incredibile cambiamento.

Stefano De Martino è attualmente uno degli uomini più apprezzati e desiderati dal pubblico femminile. Il suo fisico statuario, i lineamenti delicati e lo sguardo penetrante sono solo alcune delle caratteristiche che fanno impazzire le donne. Armi di seduzione molto valide e vincenti, che insieme alla sua personalità, hanno conquistato per sempre il cuore di Belen Rodriguez, mica poco! La coppia oggi è innamorata più che mai, e Belen pende dalle labbra di suo marito. Ma com’era Stefano prima di arrivare al successo? Ecco alcune foto che dimostrano il suo incredibile cambiamento negli anni.

Stefano De Martino, ecco com’era prima del successo: l’incredibile cambiamento

Stefano De Martino è ormai un vero e proprio sex symbol per il pubblico femminile, che ama il suo fisico statuario e le sue movenze perfette da grande ballerino quale è. ‘Nato’ nella trasmissione Amici di Maria De Filippi, dove ha affinato la sua tecnica da ballerino, è riuscito ad affermarsi negli anni sia nel programma di Canale 5 che in altri contesti, anche con ruoli diversi, arrivando anche a diventare conduttore. Un percorso davvero costellato di successi, quello di Stefano, che anche nella vita privata ha ottenuto grandi soddisfazioni. Dopo la storia con Emma Marrone, durata qualche anno tra alti e bassi, l’incontro ‘fatale’ con Belen ad Amici, dal quale è scaturito il matrimonio e soprattutto la nascita del piccolo Santiago. Ma com’è cambiato esteticamente Stefano nel corso degli anni? Ecco le foto che dimostrano la sua trasformazione.

Beh, le foto parlano chiaro. In particolare nelle ultime due immagini, è evidente come Stefano sia cambiato negli anni. Sbarbato, con l’espressione da ragazzino e quasi senza tatuaggi, ecco com’era prima di arrivare al successo. Qualcuno dice che il ballerino sia ricorso anche a qualche ‘ritocchino’ estetico per diventare com’è oggi. Ma poco importa, la verità è che De Martino è stato sempre un gran bel ragazzo, oggi diventato un uomo che fa letteralmente impazzire le donne.

