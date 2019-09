Temptation Island Vip, anticipazioni shock della Marcuzzi: “Mi vedrete in pigiama in una situazione assurda”. Ecco cosa ha raccontato la conduttrice.

Ormai manca davvero pochissimo. Una nuova edizione di Temptation Island Vip sta per iniziare su Canale 5. Le coppie sono state già presentate e, nelle ultime ore, sono spuntati anche i nomi dei tentatori e tentatrici che semineranno zizzania nei villaggi. Un’edizione che si prospetta ricca di colpi di scena. E a rivelarlo è stata proprio Alessia Marcuzzi in un’intervista al settimanale Chi. La conduttrice svela alcuni spoiler davvero shockanti. Scopriamo cosa.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Vip, anticipazioni shock: vedremo Alessia Marcuzzi in pigiama

Siete pronti alle nuove avventure di Temptation Island Vip? No perché, a quanto pare, ne vedremo delle belle. Alessia Marcuzzi, intervistata da Chi, ha svelato alcuni retroscena della prossima edizione del reality dei sentimenti. Ebbene, la conduttrice si è lasciata sfuggire che ci sarà un falò rovente e anticipato e un colpo di scena incredibile (di cui però non possiamo sapere nulla…). Ma non è tutto! La bella Alessia rivela che, a un certo punto, la vedremo addirittura in pigiama. Il motivo? Una situazione davvero assurda che si creerà all’interno del villaggio. Non sappiamo nello specifico cosa accadrà, ma le premesse sono più che ‘movimentate’. Dopo lo spoiler riguardante uno dei fidanzati che scappa dal villaggio, un nuovi colpi di scena ci attenderanno sin dalle primissime puntate. Non ci resta che iniziare il countdown dei giorni che mancano all’inizio. Manca davvero poco! Noi non vediamo l’ora, e voi?