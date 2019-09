Uomini e Donne, il dramma dell’ex tronista: “Non sto bene, Dio me la farà pagare”. Il lungo sfogo su Instagram è arrivato poco fa.

Non è un bel momento per l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Poco fa, sui social, il ragazzo ha pubblicato alcune frecciatine social che alludevano a un tradimento ricevuto dalla sua attuale fidanzata Mercedesz Henger. Ma solo poco dopo, Lucas ha ritrattato tutto, lasciandosi andare a uno sfogo lunghissimo, in cui ha raccontato il dramma che lo affligge ormai da tempo. Diamo un’occhiata alle sue parole.

Mercedesz Henger lo avrebbe tradito con Andrea Montolivi. È stata questa la rivelazione che l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato sfuggire sui social, qualche ora fa. Ma dopo pochi minuti il colpo di scena. Lucas si rimangia tutto, ammettendo di aver inventato tutto, e lasciandosi andare ad uno sfogo davvero molto forte. L’ex tronista esprime il suo malessere, che pare durare già da un bel po’, nonostante i sorrisi di facciata. Ecco le sue parole, pubblicate attraverso le Instagram Stories:

Parole davvero forti quelle di Lucas, che si scusa pubblicamente con Mercedesz, che a quanto pare non ha colpe in questa situazione. “Non sto bene, la vita mi ha ucciso, fino a portarmi alla disperazione totale”. L’ex tronista si lascia andare a dichiarazione davvero toccanti. A quanto pare, il suo malessere interiore l’ha portato a fare parecchi errori, come quest’ultimo nei confronti della Henger. Uno sfogo che, dopo alcuni minuti, Lucas giustifica così: “Ho scritto sui social perché è sui social che ho danneggiato una persona, non me ne frega nulla di far parlare di me!”.