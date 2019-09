Quando inizia Uomini e Donne: la data ufficiale della prima puntata

Uomini e Donne 2019-2020 quando inizia e chi sono i nuovi tronisti?

Finalmente conosciamo la data precisa in cui vedremo ricominciare il programma cult di Maria De Filippi e del pomeriggio di Canale 5, Uomini e Donne. I rumors intorno al dating show più amato d’Italia sono tantissimi e si iniziano già a fare previsioni sia sui tronisti che sui possibili corteggiatori che potrebbero animare il parterre nella nuova stagione. Tutto questo perché generalmente molti dei tronisti arrivano da Temptation Island e quindi, guardando a quello che sta succedendo in questi giorni sul sullo schermo, iniziano ad esserci dei rumors sul possibile tronista.

Tronisti Uomini e Donne: chi saranno?

Potrebbe essere Alessandro Cannataro 24enne di Milano calciatore di professione il nuovo tronista, ora tentatore a Temptation Island che durante però la trasmissione sembra non aver colpito nessuno. Alessandro aveva già corteggiato Sara Affi Fella, senza alcun tipo di risultato e ora probabilmente sarà lui a sedere sul trono. Per quanto riguarda invece gli altri possibili nomi di tronisti maschili sbucano dei rumors che vogliono anche Giulio Raselli l’ex corteggiatore di Giulia sul trono e anche Antonio Moriconi l’ex corteggiatore invece di Teresa Langella. Sicuramente però da quanto sappiamo i primi ad entrare probabilmente nello studio saranno Giulia Cavaglia e Angela Nasti che, una volta terminato il loro percorso a Uomini e Donne e scelto una compagno, lo hanno lasciato dopo pochissimo tempo e Raffaella Mennoia vorrebbe saperne di più.

Data inizio Uomini e Donne ufficiale: la prima puntata

Quello che a noi interessa è il fatto di conoscere la data di inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Ebbene, se inizialmente si parlava del 9 settembre, la data d’inizio ufficiale è ora slittata: Uomini e Donne partirà lunedì 16 settembre. Questo vale sia per il Trono classico sia per il trono over. Pare inoltre che nel trono over potrebbe sbucare nuovamente Giorgio Manetti l’ex fidanzato di Gemma Galgani che aveva tanto fatto sognare moltissime donne nel programma.

