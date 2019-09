A pochi giorni dalla seconda edizione di Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi è la protagonista di una polemica social: ecco svelato il motivo.

Mancano pochi giorni e, finalmente, vedremo Alessia Marcuzzi in una veste completamente nuova. Per la prima volta in assoluto, la bella conduttrice romana sarà al timone di Temptation Island Vip. Il reality di Canale 5 dove sei coppie mettono a dura prova il loro amore, il loro sentimento sull’isola delle tentazioni. Tuttavia, a pochi giorni dal debutto, la bella Alessia è la protagonista di una dura e pesante polemica social. Cos’è accaduto? Ve lo spieghiamo dettagliatamente. Anche se vi anticipiamo che non c’entra nulla il programma che, tra pochi giorni, condurrà. Scopriamo insieme cos’è successo.

Alessia Marcuzzi al centro di una polemica social: ecco il motivo

Sono dei giorni davvero particolari per Alessia Marcuzzi. Attualmente, infatti, la bella conduttrice romana è in Sardegna. Impegnata nelle registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip. Di cui lei, com’è noto a tutti, ne è la conduttrice. Tuttavia, mentre Alessia è intenta a seguire il viaggio dei sentimenti di ciascun concorrente sull’isola delle tentazioni, sul suo profilo Instagram sta accadendo qualcosa di inspiegabile. Una vera e propria polemica social, insomma. Pochissime ore fa, infatti, l’ex moglie di Facchinetti ha presentato la nuova linea delle sue borse. Ecco. È proprio per questo motivo che il popolo web è praticamente insorto contro di lei. Da una parte, infatti, c’è chi, seppure apprezzando la bellezza delle borse in questione, prova amarezza nel sapere che, a causa del costo elevato, non potrà mai acquistarle:

E chi, invece, critica Alessia per altri motivi. Eccone alcuni:

Per ricapitolare quindi, c’è chi si schiera contro la conduttrice perché solita a sponsorizzare. Chi, invece, ritiene che abbia utilizzato Photoshop. E chi, infine, ritiene che i modelli delle sue borse siano stati già proposti in passato.

Voi, invece, siete d’accordo?

