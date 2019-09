Anticipazioni Temptation Island Vip: Anna Pettinelli, che combini?

A Temptation Island Vip 2 la coppia Anna Pettinelli-Stefano Macchi è una delle più attese ma dalle anticipazioni lei sembra presa solo dall’ordine.

Anticipazioni Temptation Island Vip: Anna Pettinelli è troppo intelligente e scafata per non aver compreso lo spirito del docu reality di Canale 5. Eppure i primi filmati postati dalla redazione sul prodilo Instagram ufficiale raccontano altro. La celebre condutice radiofonica e televisiva, nel villaggio delle fidanzate, recita il ruolo della mamma.

Nell’ultima breve clip postata sui social infatta Anna, con il suo nuovo e vistoso look rosa tra i capelli, sembra pià interessata a mettere ordine. Nel senso letterale del termine, perfhé evidentemente certi atteggiamenti dei single non le vanno giù. Così ha chiesto a gran voce chi si fosse tuffato in oiscina con i piedi sporchi di sabbia, come farebbe un genitore.

E ancora, la Pettinelli ha mostrato tutta la sua delusione perché il branco dei tentatori è passato dal villaggio senza nemmeno un saluto. “Non ci avete visto che eravamo là?”. Poi ha fatto la morale per il disordine lasciato intorno alla piscina, un sacco di bottiglie in giro e nessuno che le abbia raccolte. Così ha comsigliato a tutti i ragazzi che se decono fare così, meglio che se ne stiano a casa.

Un atteggiamento che ai single piace poco. Al momento, sarà per la grande differenza di età con loro (Anna Pettinelli ha 62 anni, portati con grande fascino) e er altro, ma non c’è stato alcun approccio. Almeno questo mostrano i filmati di Temptation Island Vip 2, in atesa della prima puntata prevista lunedì 9 settembre.

Temptation Island Vip 2: Stefano Macchi non pensa più ad Anna?

Tutto tranquillo quindi nell’avventura di Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi, il compagno dal quale la separano 18 anni? Mica tanto, perché l’attore e doppiatore monzese al contrario della compagna si sta dando da fare. Almeno, questo fa intuire una foto postata da ‘Il Vicolo delle News’ nella quale lo si vede in esterna con una delle tentatrici.

Forse lui è entrato di più nello spirto di Temptation Vip e sta cercando di godersi fino in fondo questa parentesi nella sua vita sentimentale? Un indizio ce lo ha dato Alessia Marcuzzi che ha parlato con entrambi prima della partenza per il docu reality. “Mi chiedo se lui sentirà la mancanza della donna che gli riempie la vita”, ha detto in maniera sibillina.

La coppia sta insieme da cinque anni e nonostante la diferenza di età e di impegni, finora ha sempre retto. Basteranno i primi giorni nel villaggio sardo per incrinare il rapporto? E Anna cambierà atteggiamento dopo i primi video del suo compagno?