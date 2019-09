Avete mai visto Belen Rodriguez da piccola? Ecco le due immagini a confronto, la trasformazione nel corso degli anni è stata davvero pazzesca.

Ammettiamolo: Belen Rodríguez è una delle donne più belle ed affascinanti del nostro Paese. Giunta in Italia quando era solo una ragazzina, l’argentina ha saputo conquistare tutti dal primo momento. Dalla sua parte, come dicevamo, c’è una bellezza davvero incredibile. Ma non solo. Senza alcun dubbio, infatti, l’argentina è un’artista a tutto tondo: balla, canta, conduce e quant’altro. Insomma, una vera e propria macchina da guerra a tutti gli effetti. Tuttavia, se adesso la modella vanta un fascino inaudito, come sarà stata da piccola? Ve lo siete mai chiesto? Ecco che, poche ore fa, a rispondere a tale quesito ci pensa lei stessa. Tramite una recente Instagram Stories, la giovane Rodríguez ha messo due sue ‘immagini’ a confronto. Eccone il risultato.

Belen Rodríguez da piccola: le due immagini a confronto

È reduce dal successo de La Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro, Belen Rodríguez. E così, prima di dedicarsi anima e corpo a Tu si que Vales, l’argentina decide di rilassarsi a Milano. Insieme al suo piccolo Santiago e a suo marito Stefano De Martino. Lo testimoniano, non a caso, proprio le ultime Instagram Stories che, in queste ultime ore, la modella ha pubblicato sul suo account ufficiale. Una di esse, però, ha senza alcun dubbio catturato l’interesse. Perché? Semplice: Belen mostra una sua foto da piccola. Ma non solo. Perché, la modella permette anche di fare un confronto. Di cosa parliamo? Vi riproponiamo lo screenshot dell’IG Stories, così da ‘testare’:

Ebbene si. La Belen ‘di adesso’ si mette a confronto con la Belen ‘da piccola’. Il risultato? Beh, stupefacente. Nonostante siano passati anni, l’argentina è sempre di una bellezza davvero incantevole. Non lo trovate anche voi?

È tempo di rimettersi in forma

Settembre, ormai, è arrivato. È tempo, quindi, di rimettersi in forma. E, soprattutto, di riprendere le sane abitudini. Lo sa bene Belen Rodríguez. Pochissimi istanti fa, infatti, la bella argentina ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui si mostra in palestra. “Back”, scrive la modella a corredo di un selfie dello specchio. Chissà da quanto tempo non si allena, la bella Rodríguez. Eppure, sembra essere sempre così perfetta.

