Tragedia per l’ex campione brasiliano Cafu: è morto il figlio 30enne

Una tragedia ha colpito l’ex campione brasiliano Cafu: è morto il figlio 30enne mentre giocava a calcio.

Una terribile tragedia ha colpito la famiglia di Marcos Cafu, l’ex campione brasiliano. E’ morto il figlio maggiore, Danilo Feliciano de Moraes. Il ragazzo aveva solo 30 anni ed un infarto ha stroncato terribilmente la sua vita mentre giocava a calcio nella casa di famiglia in Brasile. I soccorsi purtroppo nulla hanno potuto: nonostante l’intervento dei medici il ragazzo non ha più dato segni di vita. Tantissimi i messaggi di cordoglio dalle società sportive, soprattutto quelle italiane dove ha giocato l’ex campione.

Cafu, l’ex calciatore del Milan e della Roma, è stato colpito da una terribile tragedia. Il figlio maggiore, Danilo Feliciano, durante una partita a calcio nella casa di famiglia, in Brasile, ha perso la vita. Un infarto mentre giocava non ha lasciato via di scampo: come riporta Globoesporte, è stato subito soccorso ma arrivato all’ospedale “Albert Einstein” di Alphaville, non c’è stato nulla da fare. E’ stato un momento di vero sgomento ed il terribile epilogo ha spezzato in due il cuore della famiglia Cafu.

Meravigliosi i messaggi di cordoglio da parte delle società sportive e dei calciatori, come la AS Roma, Francesco Totti, l’AC Milan, Roberto Mancini, Alessandro Del Piero, la società sportiva del Torino e tantissimi altri.

In questa triste circostanza porgiamo sentite e sincere condoglianze all’ex campione Cafu ed alla sua intera famiglia.