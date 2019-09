Cantautore morto in un tragico incidente d’auto: aveva solo 41 anni

E’ morto il cantautore in seguito ad un tragico incidente d’auto che non gli ha lasciato scampo: ha perso la vita a soli 41 anni

Tragica morte per il cantautore americano, La Sahwn Daniels: il famoso scrittore e compositore ha perso la vita in un incidente d’auto. Tantissimi pezzi di fama mondiale portano tutti la sua firma: parliamo di testi scritti per Beyoncé, Whitney Houston, Jennifer Lopez e Michael Jackson. E’ stato il suo portavoce, JoJo Pada, a dare la notizia della scomparsa di LaShawn Daniels. Il cantautore è morto per un incidente d’auto che non gli ha lasciato scampo. Si tratta di una vera e propria tragedia perché aveva appena 41 anni e ancora tutta la vita davanti.

La Shawn Daniels: carriera e successi del cantautore morto in un incidente d’auto

Una carriera di successi e tanti testi scritti per le migliori star del mondo. La Shawn Daniels vinse anche un Grammy Award per aver composto la miglior canzone R&B nel 2001: “Say My Name” delle Destiny’s Child.

L’annuncio della morte di La Shawn Daniels ha sconvolto completamente il mondo della musica. La moglie di La Shawn, April Daniels, ha scritto un messaggio di cordoglio sui social: “È con profondo dolore e profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro amato marito, padre, famigliare e amico, LaShawn Daniels, vittima di un fatale incidente d’auto nella Carolina del Sud. Produttore e cantautore vincitore del premio Grammy, Daniels era un uomo di straordinaria fede e un pilastro della nostra famiglia”.

Di seguito riportiamo i testi di tutte le sue canzoni più famose:

«You Rock My World» di Michael Jackson

«It’s Not Right But It’s Okay» di Whitney Houston

«Telephone» di Beyoncé featuring Lady Gaga

«If You Had My Love» di Jennifer Lopez

«Holler» delle Spice Girls

«Feedback» di Janet Jackson.