Caterina Balivo, poche ore fa, ha mostrato la sua ‘dieta particolare’ su Instagram, ben presto arriva l’incredibile rivelazione, ecco di cosa parliamo.

L’estate è terminata, purtroppo. È tempo di ritornare alle vecchie e sane abitudini. E, soprattutto, ritornare a lavoro. Lo sa bene Caterina Balivo. Che, in alcune recenti Instagram Stories, si è immortalata negli studi di Vieni da Me. Il 16 settembre, infatti, partirà la nuova stagione. E la sua conduttrice, proprio in questi ultimi giorni, sta rifinendo le ultime cose. Ma non solo. Perché, da quanto si evince da alcune IG stories, la bella napoletana si sta sottoponendo ad una ‘dieta davvero particolare’. Utile non per dimagrire, lo ribadisce più volte lei stessa, ma a prevenire malattia e tumori. Di che cosa parliamo? E, soprattutto, quali sono questa cibi misteriosi? Scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Caterina Balivo, ‘dieta particolare’ su Instagram: l’incredibile rivelazione

È nel suo camerino degli studi di Vieni da Me quando Caterina Balivo, insieme ad Ada, si riprende con il suo telefono mentre pranza. Come dicevamo, un pasto alquanto particolare. Soprattutto per ciò che la conduttrice ha deciso di mangiare. Perché? La bella napoletana, stando a quanto si apprende da alcune Instagram Stories, si sta sottoponendo ad una dieta preventiva contro malattie e tumori. E, proprio per questo motivo, dovrà mangiare, per circa 5 giorni, una frullato di pomodoro e dei crackers al cavolo. Ebbene si. È proprio questa la ‘dieta’ che la bella Caterina sta seguendo per uno scopo esclusivamente preventivo. Sì, è proprio così. La napoletana non deve affatto dimagrire. Non a caso tiene a ribadirlo anche lei nelle sue Instagram Stories. Ma vorrebbe soltanto prevenire qualcosa di spiacevole nelle sua vita.

È tutto pronto: manca poco a Vieni da Me

Come dicevamo precedentemente, manca davvero poco alla seconda stagione di Vieni da Me. La puntata d’esordio, infatti, è prevista per lunedì 16 Settembre. Insomma, ve l’avevamo detto: è proprio dietro l’angolo. Tuttavia, è proprio per questo motivo che, in questi ultimi giorni, Caterina Balivo è una vera e propria pila elettrica. Lo si evince chiaramente dalle sue ultime Instagram stories. La sua giornata, infatti, è iniziata alle 6:30 circa. E, dopo aver accompagnato suo figlio Guido Alberto al primo giorni di scuola e la piccola Kora dai nonni, la napoletana è pronta ad un nuovo ed intenso giorno di prove. Forza, la fine di tutto, in fondo, non è così lontana.

Per ulteriori news su Caterina Balivo –> clicca qui