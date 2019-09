Chiara Ferragni, cosa ha fatto alla mano? Spiacevole inconveniente per la bellissima influencer, se ne sono accorti un po’ tutti

Chiara Ferragni è sempre nell’occhio del ciclone: ogni sua foto diventa un motivo per attaccare, discutere, polemizzare. Ed è successo anche ad una delle sue ultime foto: quella in cui Chiara Ferragni si mostra in barca. Ma non solo, pure adesso che è stata a Venezia per l’evento più atteso dell’anno, c’è stato chi ha avuto da ridire su alcune foto. Il motivo? Beh, a quanto si dice, sembrano ritoccate. E ritoccate non proprio alla perfezione in quanto c’è qualche particolare che alcuni definiscono addirittura ‘inquietante’. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio di cosa si tratta.

Chiara Ferragni: cosa ha fatto alla mano?

Negli ultimi giorni è stata a Venezia con il suo consorte, Fedez. Entrambi con dei look esclusivi e capelli super biondi. Fedez si è tinto da poco e adesso sfoggia un appariscente color platino con i suoi capelli. Chiara, invece, è ‘nature’. In tutto il tran tran di Venezia, Chiara Ferragni ha anche chiesto un autografo a Leonardo Di Caprio che, a quanto pare, l’ha respinta. Insomma, sembra paradossale. C’è chi farebbe follie per scattare un selfie con la Ferragni che a sua volta, invece, viene rimbalzata da un grande attore come Di Caprio. Peccato.

Sì, ma le ultime polemiche non si fondano su questo particolare. Chiara Ferragni infatti ha postato alcune foto che secondo i suoi fan sarebbero ritoccate male. Lo si avverte molto facilmente dalla mano che appare più lunga del solito. I follower scrivono: “Almeno modificale bene che te lo puoi permettere”.

In effetti, sembra un po’ più lunga del solito. E se avesse usato Photoshop o altri programmi per ritoccare foto non sarebbe mica la prima volta che un personaggio pubblico lo fa? Insomma, è una pratica diffusa ormai. Non abbiamo la certezza che anche Chiara l’abbia fatto, anche perché vista la sua bellezza non dovrebbe affatto averne bisogno.