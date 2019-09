Emma, Io sono bella: super sexy e tutta nuda nel suo nuovo videoclip

Per il suo nuovo videoclip del singolo Io sono bella, Emma Marrone si presenta in una veste completamente inedita: superx sexy e tutta nuda.

Manca davvero poco e, finalmente, il nuovo singolo di Emma Marrone sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali. ‘Io sono bella’, è così intitolata la nuova canzone della salentina uscirà, infatti, domani. E sarà, senza alcun dubbio, un successo davvero assicurato. Tuttavia, in attesa di scoprire il testo e, soprattutto, il videoclip del singolo, pochissimi istanti, l’ex vincitrice di Amici ha deciso di condividerne un ‘frame’ su Instagram. È tratto, infatti, dal servizio mandato in onda al telegiornale su Rai Due. Ed offre una versione di Emma davvero inedita. In effetti, l’avevamo vista nei panni da attrice, questo sì. Ma, in questo modo, mai. Ma ecco di che cosa parliamo.

Emma Marrone: super sexy e nuda per il nuovo videoclip

Il successo di Emma Marrone è davvero smisurato, ammettiamolo. Da quando il suo percorso all’interno della scuola di Amici è terminato, la bella salentina ha cavalcato l’onda del successo. Ogni suo singolo, disco e tour risulta un vero e proprio record. E lo sarà, senza alcun dubbio, anche la sua nuova canzone. Da domani venerdì 6 Settembre è, infatti, possibile ascoltare ed, ovviamente, scaricare su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo della bella salentina. ‘Io sono bella’, è così intitolata la canzone. E, stando ad un’immagine mostrata su Instagram dalla diretta interessata, offre una versione inedita di sé. Perché? Semplice. Stando a quanto mostrato tramite un’Instagram Stories dall’ex vincitrice del talent di Canale 5, la cantante si mostra completamente nuda nel videoclip in questione. Ecco l’immagine social:

Insomma, ve l’avevamo detto: è, senza alcun dubbio, una versione nuova, inedita e sorprendente della bella Emma Marrone. Anzi, per dirla meglio: una versione super sexy della bella salentina. Che, ovviamente, piacerà a tantissimi suoi fan. Insomma, il successo è assicurato, non c’è dubbio.

