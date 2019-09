Festival del Cinema di Venezia: dalla De Lellis alla Ferragni, le pagelle dei look delle vip. Quel è il vostro preferito?

Di bellezze in questi giorni a Venezia ne sono passate tante. Sul red carpet del Festival del Cinema abbiamo ammirato le sfilate delle vip più in vista del momento. E gli occhi di tutti, diciamolo, sono finiti sugli abiti scelti dalle ospiti per il grande evento. I look più svariati sono stati sfoggiati al Lido di Venezia: dal super elegante, al casual. C’è chi ha convinto tutti, e chi forse ha osato troppo…Oggi, per voi, le pagelle dei look di Venezia di Sologossip. Siete curiosi di sapere qual è l’abito che si aggiudicato il nostro primo posto? Ve lo sveliamo subito!

Festival del Cinema, le pagelle dei look delle vip a Venezia

Cecilia Rodriguez – voto 6

La bellissima sorella di Belen ha scelto un total black per il suo red carpet. Rigorosamente in compagnia del suo Moser, la coppia non è passata inosservata. Nel complesso, Cecilia è splendida. Ma le piume non hanno convinto proprio tutti. Anche la scelta di trucco e parrucco ha ‘appesantito’ il look dell’argentina. Che, però, merita un 10 per il ‘mano nella mano’ con Ignazio: il loro è vero amore!

Giulia De Lellis – voto 6,5

La regina delle influencer è stata sicuramente una delle più attese dal popolo del web. Giulia De Lellis ha indossato un abito Blumarine creato per l’occasione per lei. Il corpetto dell’abito è bellissimo, Giulia brilla sul red carpet. Nota stonata: l’enorme fiocco di cristallo sul retro del vestito. Sicuramente prezioso, ma forse troppo ‘ingombrante’.

Giulia Salemi – voto 7

Un total black anche per la Salemi, che è stata meno ‘egocentrica’ di quando per il Festival scelse il tanto discusso abito dallo spacco inguinale. Un look, quello di quest’anno, semplice ma non troppo. Scollatura profonda e lunga coda, per qualcuno troppo eccessiva. A noi Giulia ci sembrava davvero splendida. Un 7 pieno per Giuli power!

Melissa Satta – voto 8

Un look inusuale quello scelto da Melissa Satta per il suo red Carpet. Un tailleur dal taglio maschile, reso ‘hot’ dalla scelta di non indossare la maglia. Sotto la giacca, un reggiseno color carne. Per molti Lady Boateng è stata poco femminile e poco elegante. Noi apprezziamo la scelta ‘fuori dagli schemi’. Look sensuale ma non volgare.

Chiara Ferragni – voto 9

È approdata a Venezia per la presentazione del docu-film sulla sua vita, Chiara Unposted. E la Ferragni non ha deluso le aspettative. L’abito Dior scelto per la sua serata è incantevole. La schiena è completamente scoperta, e anche la scollatura frontale non scherza. Ma Chiara è elegantissima. Secondo posto per lei, che sembra davvero una principessa uscita da una favola!

Beatrice Valli – voto 10 +

Il gradino più alto del podio se lo aggiudica lei, Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha letteralmente messo d’accordo tutti. E anche noi. Beatrice è perfetta: semplice, elegante, raffinata. E soprattutto, c’è un accessorio che ha colpito tutti durante la sua sfilata: il suo sorriso. Beatrice era radiante, a differenza di tante colleghe, intente a trovare le pose più accattivanti. Complimenti alla Valli e diciamolo… anche il Fantini fa la sua figura!