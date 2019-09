Ilary Blasi ha fatto una clamorosa rivelazione: tramite alcune Instagram stories, la bella romana ha svelato in anteprima il set di Giochi senza Frontiere.

Una Ilary Blasi davvero senza freni. Tramite alcune Instagram Stories, la bella moglie di Francesco Totti ha svelato, esclusivamente in anteprima, il set di Giochi senza Frontiere. O, perlomeno, quello che sembra essere dalle immagini mostrate sui social. Ma procediamo con ordine. In un nostro recente articolo, vi abbiamo spiegato che Ilary, insieme ad Alvin, sarà alla conduzione della nuova edizione del game show di Canale 5. Per il momento, non si sa ancora nulla del programma. Non sappiamo quando verrà messa in onda. O quant’altro. Insomma, tutto ‘top secret’, per il momento. Soltanto che, come dicevamo, poche ore fa, la conduttrice ha pensato di dare qualche piccola ‘chicca’ riguardante il set, lo studio dove si terranno le prove. Ecco la rivelazione.

Ilary Blasi: la rivelazione sul set di Giochi senza Frontiere

In questo ultimo periodo, Ilary Blasi è davvero molto attiva sui social. Soprattutto quest’estate, la bella conduttrice romana non ha mai perso occasione di poter condividere, insieme ai suoi numerosi sostenitori, momenti di vita quotidiana o simpatici siparietti con suo marito. Ritornata alla vita di sempre, però, la moglie di Francesco Totti non ha affatto perso l’abitudine. Anzi. Pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, ha svelato in anteprima alcune parti del set di Giochi senza Frontiere. Il nuovo programma di cui, insieme ad Alvin, Ilary sarà la colonna portante. Quindi, com’è questo studio? Beh, da quanto si evince dalla immagini riproposte su Instagram, sembra un set esclusivamente all’aperto. Com’è giusto che sia, ovviamente. Soltanto in questo modo, infatti, i concorrenti che vi parteciperanno hanno la piena libertà nei movimenti. Ma non solo. Perché, da come mostra Ilary sul suo account, sembrano essere stati già posizionati gonfiabili e scenografie di gomme. Insomma, tutto ciò che occorre affinché nessun giocatore si faccia male.

