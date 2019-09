Karina Cascella pronta a tornare in tv: il nuovo look mozzafiato. Il post sui social ha fatto il giro del web e lasciato i fan senza fiato

Un look ancora nuovo, quello sfoggiato nelle ultime ore da Karina Cascella, che rientrata dalle vacanze decide di darci nuovamente un taglio. L’abbiamo vista poche settimane fa malinconica della sua folta chioma che molti ricorderanno con piacere, ma la confessione era palese: la decisione era già stata presa, mai più capelli lunghi. Dopo le vacanze con tutta la sua famiglia allargata, Karina è rientrata a casa, ma ha preferito prima fare una sosta per iniziare settembre con un’aria nuova.

Karina Cascella sfoggia un look mozzafiato, ma non mancano le critiche

La sua indiscutibile bellezza è, ancor di più negli ultimi anni, argomento forte sui social. Karina è la regina di Instagram e la continua interazione con i follower non fa altro che renderla agli occhi di tutti ancor più umana e convincente. Le tappe della sua vacanza sono state raccontate nelle numerose stories, ma tornata a casa Karina non ha resistito alla tentazione di cambiare ancora il suo look. Nuovo colore e nuovo taglio, per un effetto sorprendente che ha incantato i fan.

La piena approvazione è arrivata con il seguito di commenti che hanno invaso il suo profilo Instagram e ai più curiosi che hanno avuto da ridire sull’aiuto del chirurgo la nota opinionista ha subito risposto con fermezza, ribadendo che ormai da anni non ricorre ad alcun ritocchino e rigonfiamento. Nuovo look e una carica tutta nuova per ripartire nel modo giusto: una nuova stagione televisiva la vedrà coinvolta nei salotti più famosi di Mediaset e Karina non perderà occasione per rendersi protagonista di social e tv.

