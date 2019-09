Live-Non è la D’Urso, svelato il primo ospite: ‘rivelazioni bomba’ in arrivo, ecco chi ci sarà in studio da Barbara D’Urso.

Ormai ci siamo. Manca sempre meno al ritorno in tv dei nostri programmi preferiti. Tra le prime a tornare in onda con le sue seguitissime trasmissioni c’è lei, Barbara D’Urso, che il 9 settembre partirà con Pomeriggio 5. Bisognerà,invece, aspettare domenica 16 settembre per l’inizio di Domenica Live e Live- Non è la D’Urso. Sì perché il talk show del mercoledì sera è slittato alla domenica sera. Una grande novità, che rappresenta sicuramente una bella sfida per Barbarella. Che è più che carica per i nuovi scoop di Live. E, a quanto pare, i colpi di scena non mancheranno. È già stato annunciato il primo ospite del programma. Che sembra avere tante informazioni ‘shock’ da rivelare. Ecco di chi si tratta.

Live-Non è la D’Urso, Pamela Perricciolo tornerà ospite con nuove rivelazioni shock

Sarà la domenica sera il giorno di Live Non è la D’Urso. Il talk cambia giorno di messa in onda, ma non cambierà la sua natura. Barbara D’Urso è pronta per raccontare le storie più interessanti e intriganti del momento. E, a quanto emerge dalle anticipazioni di Fanpage.it, si parlerà ancora del caso che ha tenuto incollati milioni di telespettatori la scorsa stagione. Sì, stiamo parlando di Mark Caltagirone e del finto matrimonio di Pamela Prati. Pare che tra i primi ospiti di Live ci sarà proprio Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela. L’ex agente della Prati è stata una protagonista assoluta dello scandalo di qualche mese fa. E pare che non sia finita qui. Secondo quanto riporta Fanpage, la Perricciolo è stata avvistata nei dintorni degli studi del programma. E pare proprio che abbia nuove incredibili rivelazioni da fare sulla vicenda. Delle testimonianze che metterebbero in difficoltà un’altra protagonista del caso, Eliana Michelazzo, la cui versione sarebbe contrastata. Cosa avrà da dire la Perricciolo? Non ci resta che attendere la sua ‘testimonianza bomba’ Ormai manca poco!