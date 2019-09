Mara Venier è la protagonista di un simpatico ed esilarante siparietto social con il microfonista di Domenica In: ecco cos’è accaduto.

È ritornata più in forma che mai, Mara Venier. Come Barbara D’Urso, anche la zia d’Italia è, in questi ultimi giorni, impegnata per rifinire le ultime cose prima dell’inizio della nuova stagione di Domenica In. Non a caso, pochissime ore fa, la bella conduttrice ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui, proprio insieme ad autori e microfonisti del programma, è nello studio dello show. Ma ecco che, mentre riprende i ‘lavori in corso’, Mara si lascia andare ad un clamoroso e simpatico siparietto con un microfonista. Volete scoprire cos’è successo? Tranquilli, ve lo raccontiamo immediatamente.

Potrebbe interessarti anche:

Mara Venier, simpatico siparietto con il microfonista di Domenica In

Oltre per la sua smisurata bellezza, Mara Venier è, senza alcun dubbio, molto apprezzata per la sua simpatia. Sempre con il sorriso sulle labbra e con la battuta sempre pronta, la ‘zia d’Italia’ vanta un successo davvero spietato. In attesa della sua nuova e seconda stagione di Domenica In, che tra l’altro partirà a breve, la conduttrice è nello studio televisivo per rifinire le ultime cose. Ma, mentre riprende i lavori, succede qualcosa di inspiegabile. La bella Mara, infatti, è protagonista di un sorprendente, simpatico e clamoroso siparietto con uno dei microfonisti del programma. Cos’è accaduto? Come dicevamo, mentre la Venier riprende con il suo telefonino i lavori nel nuovo studio televisivo, sposta l’inquadratura sul microfonista. L’addetto ai lavori, infatti, cerca in tutti i modi possibili di attaccarle il microfono. “Che stai facendo”, chiede Mara. “Ti voglio mettere il microfono”, risponde lui. Fin qui tutto bene, diremmo. Se non fosse per la battuta che viene subito dopo. “Dove me lo metti”, ironizza la Venier. “Dietro”, risponde il microfonista con un sorriso ‘malizioso’. Insomma, l’esilarante siparietto è, ancora una volta, bene servito.

Nuovo anno, nuovo studio: è tutto pronto per Domenica In

“Io sono ancora qua”, è proprio questa la canzone che, in questo ultimo post su Instagram, la bella e dolce Mara Venier ha intonato. Per la partenza della nuova stagione di Domenica In manca davvero poco. E, proprio per questo motivo, in questi ultimi giorni la sua conduttrice è impegnata per definire le ultime cose. Non solo, quindi, studio televisivo nuovo, ma anche spot pubblicitario nuovo. Eccone un assaggio:

Per ulteriori news su Mara Venier –> clicca qui