Temptation Island Vip è pronto a partire: nella prima puntata di lunedì 9 vedremo un’intesa tra una fidanzata e un tentatore, ecco di chi si tratta.

La prima puntata di Temptation Island Vip è pronta a partire. Da Lunedì 9 settembre, infatti, inizierà la messa in onda del viaggio dei sentimenti delle sei coppie che sono state scelte per la seconda stagione del programma. In attesa, però, di vedere nel minimo dettaglio cosa sta accadendo nel villaggio Is Morus Relais, in Sardegna, in questi ultimi giorni, sull’account Instagram del programma, vengono pubblicate piccole anticipazioni. Ecco. L’ultima, condivisa poche ore fa, lancia uno spoiler davvero incredibile. Stando a quanto mostrato dalle immagini, tra una fidanzata e un tentatore volano delle parole davvero forti. Ecco di chi si tratta.

Prima Puntata Temptation Island Vip: intesa di ‘troppo’ tra una fidanzata e un tentatore

Vi abbiamo parlato della reazione di Ciro Petrone e di tante altre anticipazioni, ma, poche ore fa, sul profilo Instagram del programma, ne è stata pubblicata un’altra. Chi è la protagonista? Chiara Esposito. Ebbene si. L’ex professoressa de L’Eredità, nonché fidanzata di Simone Bonaccorsi, sarà la protagonista di un’intesa davvero speciale con uno dei tentatori. Dal video pubblicato su Instagram si vede chiaramente il feeling che si è instaurato tra i due giovani ragazzi. Tanto che, durante un ballo lento sulle note di Your Song di Elton John, si lasciano andare a della parole davvero dolci. Valerio, è questo il nome del tentatore, ringrazia Chiara per i voti alti, definendole molto gentile. Dal canto suo, l’ex professoressa definisce il single ‘molto dolce’. Ma non solo. Perché, durante una chiacchierata in disparte e da soli, la giovane ragazza si lascia andare ad una clamorosa confessione: “Devo essere libera di fare tutto. Non escludo nulla”. Come reagirà, quindi, a tali parole Simone? Ma, soprattutto, cosa succederà tra Valerio e Chiara? Per tutto questo, e molto altro ancora, l’appuntamento è per lunedì 9 settembre ore 21:30 circa con la prima puntata di Temptation Island Vip.

