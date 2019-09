Stasera tutto è possibile, non ci sarà più Amadeus: ecco chi sarà il nuovo conduttore del programma in onda su Rai Due.

Stasera tutto è possibile sta per tornare in tv ed entrare nei salotti dei telespettatori Rai. Tantissimi ospiti, attori, sportivi e comici torneranno a far ridere a crepapelle il pubblico: per quest’anno però c’è una novità! Il popolare conduttore del programma, Amadeus, sarà al timone del Festival di Sanremo 2020: per questo motivo ha dovuto lasciare il suo posto ad un altro, validissimo, presentatore. Lo ha annunciato il programma stesso tramite il suo profilo Facebook: ecco di chi si tratta!

Stasera tutto è possibile sta tornando con un nuovo conduttore! Si tratta di Stefano De Martino: l’ex ballerino di Amici e conduttore più sexy d’Italia. E’ un periodo davvero ricco di successo per il marito di Belen che la scorsa stagione è stato al timone di Made in sud e fino a due giorni fa presentava il Festival di Castrocaro insieme alla sua bellissima moglie!

Neanche un giorno di pausa: per Stefano c’è tanto lavoro! Infatti proprio tramite le sue Instagram story, pochi minuti fa, ha mostrato a tutti il suo nuovo camerino per la trasmissione di Rai Due. I telespettatori non aspettano altro che ridere insieme ai comici e agli ospiti del gioco: quando tornerà in tv? La clip di presentazione non ha ancora specificato una data.

Stasera tutto è possibile – Sesta edizione Tranquilli, stiamo tornando più pazzi che mai! 💥🤪 Con un nuovo conduttore Stefano De Martino e con tanti vecchi e nuovi amici 💛#Staseratuttoepossibile presto in prima serata #Rai2 Stay Tuned 📲📺 Pubblicato da Stasera tutto è possibile su Mercoledì 28 agosto 2019