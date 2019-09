Superenalotto, Lotto e 10eLotto | Estrazioni in Diretta 5 settembre 2019

Superenalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni in Diretta di oggi, 5 settembre 2019: i numeri estratti in tempo reale sul nostro sito

Tornano le estrazioni del Superenalotto, 10eLotto e Lotto e torniamo anche noi di sologossip.it per raccontarvele in diretta, aggiornandovi con i numeri estratti in tempo reale, ruota per ruota. Fino ad arrivare al Superenalotto e al 10eLotto. Partiremo come sempre dalle ore 20.00 di oggi, 5 settembre 2019. Ormai, siamo al secondo concorso di questo mese con il jackpot del Superenalotto che è salito ancora fino ad arrivare a quota 60 milioni e 200mila euro. Nell’estrazione del 3 settembre, quella scorsa, non si è palesato alcun vincitore e proprio per questo il jackpot è salito ancora. Nessun 5+1 e nemmeno un 6. Si continua, si va avanti!

Sopra sono riportati i link di tutte le più recenti estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto: così vi diamo modo di controllare anche i numeri estratti nei passati concorsi.

Superenalotto, Lotto, 10eLotto: estrazioni 5 settembre in diretta

LOTTO:

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

Quanto costa tentare la fortuna

Poco, sia in termini d’impegno che in termini economici. Si può andare in ricevitoria e comunicare i numeri da giocare all’addetto. Oppure si può giocare comodamente da casa con un conto gioco e pochi euro. Sì, ma quanti? Qual è la giocata minima? Si parte da un euro per due colonne di numeri al Superenalotto. Veramente poco e la vita può cambiare tutt’ad un tratto.