Taylor Mega cambia look: ecco cosa ha fatto ai capelli, è irriconoscibile nelle sue ultime storie di Instagram. Diamo un’occhiata.

È una delle influencer più belle degli ultimi tempi. Che grazie alla partecipazione all’ultima Grande Fratello si è fatta conoscere meglio dal pubblico, che ha trovato in lei tantissimi pregi oltre la straordinaria bellezza. Parliamo di Taylor Mega, la biondissima influencer che fa impazzire gli uomini. Ma ‘bionda’ non è più il termine adatto a lei. Sì, perché Taylor ha deciso di cambiare look. E la trasformazione riguarda proprio i suoi capelli. Un cambiamento davvero radicale…Siete curiosi di vedere cosa ha fatto alla sua lunga chioma? Ve lo mostriamo noi.

Taylor Mega cambia look: addio capelli biondi, l’influencer sceglie il grigio

La bellezza di Taylor Mega è innegabile. Tra i suoi tratti caratteristici ci sono i lunghi capelli biondi e lisci, che si ‘abbinano’ alla perfezione con gli occhi color cielo. Ma l’influencer ha spiazzato tutti qualche ora fa, con un cambio look veramente clamoroso. Si è mostrata nelle sue stories con un colore di capelli del tutto nuovo. Siete pronti a vedere la trasformazione? Ecco a voi le foto:

La bellissima Taylor ha completamente stravolto il suo look! Addio ai suoi lunghi capelli biondi: la chioma della Mega è diventata grigia. Un cambiamento davvero forte, sul quale l’influencer chiede l’opinione dei fan attraverso un sondaggio su Instagram. Cosa ne penseranno i suoi followers? Apprezzeranno il suo nuovo stile o erano affezionati al suo biondo platino? Di certo, Taylor resta bellissima, qualsiasi colore di capelli scelga. Ma voi come la preferite, bionda o ‘grigia’?