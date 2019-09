Oggi, venerdì 6 settembre, è uscito il nuovo singolo di Emma Marrone: arriva la reazione inaspettata di Alessandra Amoroso, ecco cosa scrive la salentina.

Ne abbiamo parlato poche ore fa: oggi, venerdì 6 settembre 2019, è uscito il nuovo singolo di Emma Marrone. Io sono Bella, è questo il titolo della nuova canzone dell’ex vincitrice di Amici, è il singolo anticipatore del nuovo album della salentina. Che, proprio in quest’anno, festeggia i dieci anni di carriera. Quindi, come inaugurare in modo migliore se non con una canzone scritta per lei dal grande Vasco Rossi? Il lancio della canzone è stato davvero incredibile. Un vero e proprio successo, insomma. Come, d’altronde, ci si aspettava. Ma, a poche ore dalla pubblicazione, arriva la reazione inaspettata di Alessandra Amoroso. È proprio su Instagram che la giovane ha voluto esprimere la sua opinione sulla canzone della sua collega. Ecco di che cosa parliamo.

Alessandra Amoroso, la reazione inaspettata al singolo di Emma Marrone

Come raccontato in un nostro recente articolo, la versione che Emma Marrone offre di sé in questo nuovo singolo è completamente inedita. Ovviamente, l’impronta rock c’è sempre. D’altra parte, l’autore del brano è proprio il re di questo mondo. Parliamo, senza alcun dubbio, di Vasco Rossi. Ma non solo. Perché, come svelato in alcuni parte del videoclip, la cantante salentina si mostra in una versione davvero troppo sexy. Sarà proprio per questo motivo che, appena pubblicato, il nuovo singolo ha riscosso un successo davvero sconsiderato. Inevitabile, quindi, la reazione da parte dei suoi colleghi. Ed, in particolare, di Alessandra Amoroso, sua conterranea e sua grande estimatrice. A poche ore, infatti, dal lancio della canzone, l’ex vincitrice di Amici ha espresso la sua opinione al riguardo. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad una dedica davvero da brividi. Ecco cosa scrive su Instagram la Amoroso:

Insomma, sembra proprio che le sia piaciuta la canzone ad Alessandra, non è vero?

