È risaputo, ormai, che la bella conduttrice Alessia Marcuzzi è autrice di una linea di borse, ma a quanto ammonta il prezzo? Ecco tutto nel dettaglio.

Oltre che un’eccellente conduttrice, Alessia Marcuzzi è anche ideatrice di una linea di borse. Proprio in queste ultime settimane, la bella romana ne ha sponsorizzata qualcuna. E, tra l’altro, vi abbiamo già raccontato di quanto la ‘notizia’ sia stata la miccia di una nuova polemica social. Stando ad alcuni commenti su Instagram, le borse avrebbero un prezzo eccessivo. Ecco. A quanto ammonta, quindi, il costo di ciascuna di essa? Ovviamente, spiegarvi tutto nel minimo dettaglio risulterebbe davvero difficile. Proprio per questo motivo, abbiamo scelto di proporvi alcuni modelli che, tra l’altro, possono essere rintracciati facilmente sull’account Instagram ufficiale di Alessia. Ecco di quali parliamo.

A quanto ammonta il prezzo delle borse di Alessia Marcuzzi? Scopriamolo

È da poco uscita la nuova collezione delle borse di Alessia Marcuzzi, eppure i suoi sostenitori sono praticamente entusiasti. Ce ne sono, infatti, di diversi modelli e, soprattutto, di diverso colore. Ebbene. Ma a quanto ammonta il loro prezzo? Ovviamente, il costo di ogni singola borsa varia. Eccone, però, alcuni esempi:

È chiamata così: Ivy. Ed, ovviamente, non c’è solo il colore nero. Sul sito ufficiale, infatti, ci sono tantissime varianti. Dal rosso fino al colore ‘lamb’. La borsa costa 230.00 euro;

La borsa a tracolla, chiamata La Ele, contiene l’interno nero foderato e una tasca interna. Ovviamente, come quella sopracitata, anche questa borsa in questione ha diverse varianti di colore. E costa 230.00 euro.

Come quella precedente, anche questa è una borsa a tracolla ed è chiamata Antonella. Presenta, oltre un interno nero e una tasca interna, anche una doppia tasca esterna frontale. E, come tutte le altre, è disponibile in più colori. Prezzo? 250.00 euro.

È la classica borsa a mano. Ed è chiamata Cristina. Le sue varianti di colore sono sei. Tutti eccezionalmente diversi e fantastici tra di loro. Il prezzo è inferiore alle borse precedenti. Parliamo, infatti, di 195.00 euro.

Inoltre, ricordiamo che tutte le borse sono prodotti artigianali ed esclusivamente Made in Italy.

