Bake Off è giunto solo alla seconda puntata, ma è già finito della bufera sul web per un ‘dettaglio’ che ha fatto arrabbiare il pubblico: ecco cos’è successo.

Bake Off Italia è giunto alla sua seconda puntata. Dopo l’esordio di grande successo, che è costato l’eliminazione a due dei concorrenti scelti, Annamaria e Dora, sono sedici gli aspiranti pasticcieri rimasti in gara e pronti a sfidarsi a colpi di favolosi e buonissimi dolci, sottoponendosi al giudizio di tre ‘maestri’ del calibro di Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara ed Ernst Knam. Cosa dovrà aspettarsi il pubblico dal prosieguo del programma? E soprattutto, chi sarà il vincitore di questa edizione di Bake Off Italia? La curiosità sale, ma intanto lo show è finito nella bufera per un ‘particolare’ che non è sfuggito al pubblico da casa. Ecco cos’è successo.

Bake Off Italia finisce nella bufera: ecco il ‘particolare’ che non è piaciuto ai fan

Bake Off Italia è giunto alla sua settima edizione. Anche quest’anno, come sempre, è Benedetta Parodi a condurre il cooking show dedicato alla pasticceria, sempre coadiuvata dai tre giudici. Grandi novità hanno caratterizzato la nuova stagione del programma, a cominciare dalla scenografia, ispirata alle cucine americane degli anni ’50. Ma se il pubblico attende con ansia il venerdì per poter seguire la gara tra pasticcieri, c’è una cosa che la gente proprio non ha gradito, e in molti lo hanno scritto nei commenti sotto l’ultima foto di Benedetta Parodi, pubblicata poco prima dell’inizio della seconda puntata.

Il motivo delle ‘lamentele’ del pubblico è abbastanza chiaro: secondo moltissimi utenti di Instagram, le donne del programma dovrebbero tenere i capelli legati, per evitare ‘incidenti’ spiacevoli. ‘E’ antigienico, ci sono capelli ovunque’, scrive qualcuno, a cui fanno eco i commenti degli altri utenti, tutti sulla stessa linea. E voi cosa ne pensate?

