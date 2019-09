Bake Off Italia, seconda puntata: cos’è successo, chi è stato eliminato e come si può rivedere l’appuntamento con il cooking show dedicato alla pasticceria.

Bake off italia è giunto alla sua seconda puntata. Settima edizione per il cooking show dedicato alla pasticceria condotto da Benedetta Parodi, che quest’anno ha visto numerose novità. Giudici di questa edizione Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara, che ad ogni puntata saranno affiancati da un giudice d’eccezione che li aiuterà a decretare vincitori ed eliminati delle varie prove. Dai 18 concorrenti iniziali, dopo l’esordio stagionale ne sono rimasti 16. Ecco cos’è successo nella seconda puntata, chi è stato eliminato e come è possibile rivederla.

Bake Off Italia, seconda puntata: ecco chi è stato eliminato

Bake Off Italia è tornato e ha portato con sé tante novità, ma soprattutto tante nuove imperdibili ricette di pasticceria. Nella seconda puntata, ad accompagnare i giudici c’è stata la pastry chef Vittoria Aiello. Nella prima prova, i 16 aspiranti pasticcieri hanno dovuto preparare una Chiffon Cake, e i migliori hanno ottenuto un bonus di 10 minuti sulla prova successiva. Olena, Martina, Rong, Sara e Hasnaa sono i più votati dai giudici, e hanno la possibilità di usufruire dell’utilissimo bonus per la prova tecnica, che stavolta consiste nel riprodurre la Torta Everest di Ernst Knam. Un vero e proprio esame, al termine del quale i primi tre classificati in ordine di arrivo sono Antonio, Rong e Martina. Per loro, una piccola agevolazione per l’ultimo difficilissimo step, la prova a sorpresa decisa da Clelia D’Onofrio, che consiste nel preparare una torre di dolci. 18 piani da realizzare per i concorrenti, 15 per i primi tre classificati della prova precedente.

La prova è difficilissima, alla fine alcune delle torri non stanno in piedi e crollano. La tensione è altissima tra i concorrenti, che sono letteralmente terrorizzati per il voto dei giudici. Alla fine la decisione è unanime: Roberto deve abbandonare il programma, mentre è Hasnaa ad aggiudicarsi il primo grembiule blu di questa edizione del programma. E mentre sale l’attesa per scoprire cosa succederà nelle prossime settimane, è possibile rivedere la seconda puntata in replica il sabato su Real Time alle 19.20 e alle 21.10 e in qualsiasi momento sul Portale DPlay.

